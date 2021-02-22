بعد عودتها إلى الساحة عبر “لالة لعروسة”.. هدى الريحاني في عمل فني جديد

جدة - عبدالحي حسين - سجلت الفنانة، هدى الريحاني، عودة قوية إلى الساحة الفنية، بعد اختيارها لتقديم برنامج “لالة لعروسة” في موسمه الحالي، إذ تلقت عرضا للمشاركة في مسلسل جديد.

وتشارك هدى الريحاني في بطولة مسلسل جديد، إلى جانب الممثل رفيق بوبكر، الذي شارك، أمس الأحد، صورة من كواليس العمل.

والمسلسل يرتقب عرضه على القناة الأولى، ويصور، حاليا، تحت إدارة المخرج مراد الخوضي، فيما تحكي قصته عن فترة ثمانينيات القرن الماضي.

وغابت هدى الريحاني عن الساحة الفنية، مضطرة، نظرا إلى استقرارها في كندا، حيث شرعت في شق طريقها الفني هناك.

واتجهت الريحاني، في مونتريال في كندا، نحو تجربة جديدة، خاضتها في مجال الدبلجة، وكان ذلك، بعد أيام من حصولها على شهادة في مجال التسيير الإداري من جامعة “لافال”.

وقالت الريحاني لـ”اليوم 24″، سابقا، إن سبب هجرتها إلى كندا، هو الخنقة، التي ولدتها لديها الحياة اليومية في مدينة الدارالبيضاء، العاصمة الاقتصادية، وأكبر مدن المغرب.