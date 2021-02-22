استمرار قمع الرئيس الصومالي فرماجو لشعبه (فيديوجراف)

كشف فيديوجراف عن عنف ومشاهد فوضى وتخريب كما أن شبح الحرب الأهلية يُخيم على الصومال.

وأوضح الفيديوجراف بأنه جاء ذلك جراء استمرار قمع الرئيس الصومالي فرماجو لشعبه كما ان الرئيس الصومالي يواصل التخطيط لاختطاف بلاده، رغم انتهاء ولاية حكمه دستوريًا وقانونيًا ، والسعي لخطف الانتخابات المقبلة بإرهاب معارضيه، والهرولة نحو توجيه الاتهامات ضد الإمارات للهروب من شبح الأزمة الحالية في البلاد.

ووسط استمرار المعارضة الصومالية بالتظاهرات سعيًا لإسقاط خطط فرماجو التخريبية بعد استخدامه لقوات حكومته الموالية له في قتل واستهداف المتظاهرين والمعارضين لسلطاته بهدف خلق ديكتاتورية جديدة لـ فرماجو بالقوة..ليقترب فرماجو من السقوط المدوي.