فيديوجراف يوضح أن أبو ظبي لا تتدخل في شئون أي دولة بالعالم

محمد الفلاح - الإثنين 22 فبراير 2021

كشف فيديو جراف أنه أثيرت حالة من الجدل بسبب إدعاءات وزير الإعلام الصومالي ضد الإمارات عثمان أبوبكر دبي ادعى تدخل ابو ظبي في شئون بلاده .



وأوضح الفيديوجراف بأنه زعم أن الإمارات تتحكم في تنظيم الانتخابات بالصومال.

وكشف الفيديو جراف بأن أبو ظبي لا تتدخل في شئون أي دولة بالعالم وأعربت خارجيتها قلقها من تدهور الأوضاع في مقديشو وطالبت الحكومة المؤقتة بضبط النفس لتحقيق الاستقرار.

الادعاءات الكاذبة دفعت شيخ قبيلة هبر جعلو للاعتذار وكد أن تصريحات وزير الإعلام لا تعبر عن الصومال و أكد أنها ليست المرة الأولى فاهان من قبل جيبوتي وكينيا وكشف عن العلاقات القوية التي تجمع بين الصومال والإمارات وطالب وزير الإعلام الصومالي بالتراجع عن موقفه