شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية يؤكد مقتل 3 من بعثته في هجوم بالكونجو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم على وفد كان في زيارة ميدانية اليوم في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وأوضح البرنامج في بيان، أنه تم التعرّف على القتلى الثلاثة وهم السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتاناسيو، ومسؤول بالسفارة الإيطالية وسائق لدى البرنامج، مفيدًا أن الوفد كان متجهًا من مدينة غوما لزيارة أنشطة التغذية المدرسية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في روتشورو عندما وقع الحادث.

وأعرب البرنامج، عن مواساته وخالص تعازيه لأسرة وزملاء ضحايا الهجوم، مؤكدًا أنه سيعمل مع السلطات الوطنية لتحديد التفاصيل وراء الهجوم الذي وقع على طريق كان قد سُمح بالسفر عليه دون حراسة أمنية.