شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تعلق دخول المسافرين من 10 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت اللجنة العليا بسلطنة عمان، تعليق دخول السلطنة للقادمين من عشر دول، السودان، لبنان، جنوب أفريقيا، البرازيل، نيجيريا، تنزانيا، غانا، غينيا، سيراليون، وإثيوبيا.

كما قررت تعليق دخول القادمين من أي دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة، فيما تقدم خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021م، ولمدة خمسة عشر يومًا.

ويستثنى من ذلك المواطنين العُمانيين والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.