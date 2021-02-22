شكرا لقرائتكم خبر عن سر الكتابة الغامضة على لوحة شهيرة عمرها 128 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحف الوطني النرويجي عن السر وراء كتابة على لوحة أصلية لإدوارد مونش تحمل اسم "الصرخة"، وهي أحد أشهر الأعمال الفنية في العالم. وكتب أحدهم بالنرويجية: "لا يمكن إلا لرجل مجنون أن يرسم!" بالقلم الرصاص في الزاوية اليسرى العلوية من اللوحة الشهيرة التي اكتملت عام 1893. وقال المتحف الوطني عبر موقعه على الإنترنت اليوم الإثنين: "من السهل تخيل مشاهد ساخط عند مواجهة (الصرخة) وهو يأخذ قلم رصاص ويعبر عن رأيه في العمل الفني ومبدعه. لكن هذا لم يكن كذلك". وبدلا من ذلك، وجدت تحليلات جديدة باستخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء أن مونش نفسه هو من كتب الكلمات. وأثناء أعمال الترميم بعد إغلاق المتحف، تم فحص اللوحة على نطاق واسع استعدادا لإعادة الافتتاح في عام 2022 وقال الباحثون إنهم أثبتوا بما لا يدع مجالا للشك أن خط اليد يطابق خط الفنان. ودفع عرض مونش للوحته "الصرخة" أقرانه إلى التشكيك في صحته العقلية في ذلك الوقت. وقالت ماي بريت جولنج، وهي أمينة في المتحف الوطني: "يمكن قراءة النقش كتعليق ساخر، بل وفي نفس الوقت كتعبير عن ضعف الفنان، الكتابة على اللوحة النهائية تظهر أن الإبداع لمونش كان عملية مستمرة".