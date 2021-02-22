السيسي وماكينزي يتفقان على قوة شراكة مصر وأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر وأمريكا في كافة المجالات وخصوصا العسكرية.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، الإثنين، الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.



وأشار السيسي إلى أن مصر تتطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائى القائم فى جميع المجالات خاصة على الصعيد العسكرى القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية، وذلك على نحو يعزز من التعاون المثمر بين القاهرة وواشنطن فى مواجهة التحديات المشتركة فى المنطقة.

من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الحرص على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة وذلك فى إطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة، مشيدا بالجهود المصرية الفعالة فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وكشف السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى بين البلدين على الصعيد العسكرى والأمنى ومكافحة الإرهاب وكذلك برامج التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات.

كما تم استعراض وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات بالنسبة لعدد من القضايا على المستوى الإقليمى، خاصةً فى الشرق الأوسط والقرن الأفريقى وشرق المتوسط، حيث تم فى هذا السياق التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائى المنتظم بين البلدين الصديقين تجاه تلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.