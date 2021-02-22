"اتحاد الشغل": تهديد الطبوبي نسف لدورنا في بناء تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر الأمين العام المساعد الاتحاد التونسي للشغل، صلاح السالمي، أن تهديد الأمين العام بالقتل يهدف لنسف دور الاتحاد في بناء الدولة.

وكان أمين عام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قد أعلن تعرضه للتهديد بالقتل من قبل جماعات مجهولة.



وقال السالمي، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن هناك أطرافا في داخل البرلمان التونسي لا تؤمن بمدنية الدولة.

وأضاف أن التهديدات باغتيال رئيس الاتحاد ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مؤكدا أن التونسيين لن يسمحوا بعود الديكتاتورية إلى البلاد.

وأشار إلى أن دور الاتحاد كمنظمة وطنية لن يتأثر رغم التهديدات لرئيسه.

ومنذ عام 2017، يترأس الطبوبي "الاتحاد التونسي للشغل" أقدم منظمة نقابية في تونس تأسست سنة 1946، وتضم مليون عضو.

وفي تصريحات إذاعية، لفت الطبوبي إلى أن الخطاب التحريضي ضد اتحاد الشغل تنامى في الفترة الأخيرة.

في هذه الأثناء، أفادت مصادر نقابية أن الاتحاد تلقى رسالة مجهولة خلال الفترة الماضية تضمنت تهديدا بتصفية القيادات العليا في المنظمة، مع عبارات تكفيرية تصفهم بـ"اليسار الملحد".

وأوضحت ذات المصادر، لـ"الخليج 365" أن هذه الرسالة تمت إحالتها للقضاء للتثبت من مصدرها.

وكان الأمين العام المساعد في الاتحاد التونسي للشغل، سامي الطاهري، قد كشف في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" عن خطة الإخوان لضرب الاتحاد من خلال محاولة زرع منظمات نقابية موازية، واختراق هياكل أخرى له، وبث الأكاذيب.