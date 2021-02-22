ملك البحرين يلتقي محمد بن زايد وحمدان بن زايد في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان يرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حسب وكالة الأنباء الاماراتية "وام".

وتبادل ملك البحرين والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومرافقيه خلال اللقاء الذي جرى بمقر اقامة الملك حمد بن عيسى في أبوظبي، الاثنين، الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، داعين الله عز وجل أن يديم على البلدين التقدم والازدهار في ظل قيادتيهما الحكيمتين.

من جانبه، عبر الملك حمد بن عيسى عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، متمنيا لهم دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيدا من الرخاء والرفعة والتطور.

وحمل ملك البحرين سموهم أطيب تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وتمنياته إلى سموه بموفور الصحة والعافية.

كما أعرب عن اعتزازه بمتانة الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى ما يجمعهما من أواصر القربى والأخوة والمصير المشترك والتعاون على جميع المستويات.

حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي.