كوريا ترضخ للضغوط وتفرج عن أموال إيرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رضخت كوريا الجنوبية للضغوط التي مارستها إيران بعد احتجاز إحدى ناقلات النفط، وأفرجت عن جزء من الأموال المجمدة، وفقا لتأكيدات الحكومة الإيرانية التي قالت إنها توصلت إلى اتفاق لتحويل (جزء) من الأموال.

ووفقا لوكالة (بلومبيرج) للأنباء فإنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بين البنك المركزي الإيراني وسفير كوريا الجنوبية في طهران.

وكان مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية أفاد مطلع فبراير الحالي بأن الوزارة تقترب من الانتهاء من محادثات مع الولايات المتحدة بشأن استخدام بعض الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، بسبب العقوبات الأمريكية، في دفع مستحقات إيران المتأخرة للأمم المتحدة.

وتم الربط بين قضية الأموال المجمدة وبين احتجاز الحرس الثوري الإيراني في الرابع من يناير ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية بزعم تلويثها المياه. وأخلت إيران لاحقا سبيل طاقم الناقلة.

ويجري حاليا تجميد حوالي سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيراني في مصرفين كوريين جنوبيين بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.