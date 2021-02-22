كوريا ترضخ للضغوط وتفرج عن أموال إيرانية

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ووفقا لوكالة (بلومبيرج) للأنباء فإنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بين البنك المركزي الإيراني وسفير كوريا الجنوبية في طهران.وكان مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية أفاد مطلع فبراير الحالي بأن الوزارة تقترب من الانتهاء من محادثات مع الولايات المتحدة بشأن استخدام بعض الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، بسبب العقوبات الأمريكية، في دفع مستحقات إيران المتأخرة للأمم المتحدة.
وتم الربط بين قضية الأموال المجمدة وبين احتجاز الحرس الثوري الإيراني في الرابع من يناير ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية بزعم تلويثها المياه. وأخلت إيران لاحقا سبيل طاقم الناقلة.
ويجري حاليا تجميد حوالي سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيراني في مصرفين كوريين جنوبيين بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
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