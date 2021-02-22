شكرا لقرائتكم خبر جروسي: قائمة سرية بأسماء المنشآت النووية الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية إنها اتفقت مع إيران على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الإضافي وعمليات الوصول (إلى المنشآت النووية) المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وأكد مدير عام الوكالة الدولية رافائيل جروسي، أنه وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الإيراني لن يتم منح الوكالة أي وصول (للمنشآت) خارج إطار اتفاق الضمانات ولن تتم أيضا أي عملية تفتيش خارج إطار اتفاق الضمانات.

وأوضح أن «المقصود من مواصلة عمليات التحقق والمراقبة الضرورية الواردة في البند 2 من البيان (الصادر بعد المحادثات)، مثلما تم شرحه في ملحق الاتفاق، هو أن إيران ستقوم خلال ثلاثة أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها. وخلال هذه الفترة لن يكون بإمكان الوكالة الوصول إلى هذه المعلومات، وستبقى عند إيران فقط.

وإذا ما تم إلغاء العقوبات في غضون ثلاثة أشهر بصورة كاملة، ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد».

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنه «وبسبب اعتبارات أمنية وضرورة الإبقاء على سرية المنشآت الرئيسة الإيرانية، فإن ملحق البيان الذي يتضمن قائمة بأسماء هذه المنشآت سيبقى سريا». وكان جروسي قال إن إيران والوكالة الدولية توصلتا إلى اتفاق موقت بشأن استمرار عمليات التفتيش النووي، ولكن سيتم تقليص عمليات الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، وقال جروسي «سيكون هناك وصول أقل، لكننا ما زلنا قادرين على الاحتفاظ بالدرجة اللازمة من المراقبة والتحقق» في إيران.

وردا على سؤال عما إذا كان سيظل قادرا على التحقق مما إذا كانت أنشطة إيران النووية سلمية بحتة أو تهدف إلى صنع أسلحة نووية، قال «ليس كما كانت من قبل، ولكن بطريقة مرضية».