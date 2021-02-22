شكرا لقرائتكم خبر عن فلامنجو يفوز على إنترناسيونال ويقترب من لقب الدوري البرازيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع فلامنجو صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم، وقطع خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب عقب انتصاره 2-1 على منافسه إنترناسيونال باستاد ماراكانا.

وقفز فلامنجو فوق إنترناسيونال إلى الصدارة متفوقاً عليه بنقطتين قبل الجولة الأخيرة.

يحل فلامنجو ضيفاً على ساو باولو في الجولة الأخيرة يوم الخميس، بينما يعود إنترناسيونال لاستضافة كورنثيانز.

وتقدم إنترناسيونال، الساعي للقبه الأول في الدوري منذ 1979، بعد 12 دقيقة بهدف إدنيلسون من ركلة جزاء؛ لكن جورجيان دي أراسكايتا أدرك التعادل عند مرور نصف ساعة بعد تمريرة من برونو هنريك. وتركز الحديث قبل المباراة على روديني ظهير إنترناسيونال والذي شارك بعدما دفع أحد الجماهير مليون ريال برازيلي (186 ألف دولار) للحصول على الموافقة بمواجهة الفريق الذي أعاره إلى إنترناسيونال. وطُرد روديني بعد دهس أحد لاعبي فلامنجو بعد أربع دقائق من الاستراحة، وهز جابرييل باربوسا الشباك للمرة السادسة في ست مباريات ليجعل النتيجة 2-1 لفلامنجو في الدقيقة 63.

وعلى الجانب الآخر من الترتيب، اقترب فاسكو دا جاما من الهبوط بعد تعادله من دون أهداف مع كورنثيانز. وتغلب باهيا 4-صفر على فورتاليزا ليرفع رصيده إلى 41 نقطة متساوياً مع منافسه ويخرج من منطقة الهبوط. ولدى فاسكو 38 نقطة لكن أقرب منافسيه يتفوقون عليه بفارق الأهداف. وكان كوريتيبا وبوتافوجو هبطا بالفعل ويتنافس باهيا وفورتاليزا على البقاء.