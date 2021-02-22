شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية في ثالثة حلقات «المنكوس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت، مساء الأحد، الحلقة الثالثة من برنامج «المنكوس»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، حيث بدأت رحلة التحدي في العاشرة على مسرح شاطئ الراحة وعبر قناتي «بينونة» و«الإمارات».

واستهلت مقدمة البرنامج هدى الخريف الحلقة بأبيات شعرية قبل الترحيب بأعضاء لجنة التحكيم محمد بن مشيط المري، وشايع العيافي، ود.حمود الجلوي.

وأسفرت نتائج تصويت المشاهدين عن تأهل هادي بن ربعة،من الكويت بـ 84 %، وأحمد زايد بوحميد المزروعي، من الإمارات بـ 53 %، فيما غادر المسابقة فيصل المدارية، من السعودية.

الأمسية الثالثة ضمت آخر 6 نجوم من قائمة الـ 18 في منافسات الموسم الثاني، وهم: خالد الساطوح، من السعودية، سالم ناصر آل سالم، من الكويت، عبدالله فهد الصخابرة، من السعودية، ضويحي بن راشد المري، من السعودية، ناصر بن هادي المنصوري من الإمارات، مسعود بن شعفول، من السعودية.

وقدّم الستة أداءهم أمام لجنة التحكيم، وذلك بعد أن استمعوا إلى اللحن الذي سيتنافسون عليه وبصوت عضوها شايع العيافي.

تزينت أجواء الأمسية الثالثة بلوحة «الشرح»، وهي لوحة شعبية يمنية من أداء فرقة الدان الحضرمية بقيادة صالح حامد الجبهة.

وقدّم الراوي حارب بن سالم المنهالي معلومات عن «المنكوس»، أحد ألحان الشعر النبطي.

ومع نهاية الأمسية أعلنت اللجنة تأهل عبدالله فهد الصخابرة ومسعود بن شعفول إلى المرحلة المقبلة. أما خالد الساطوح، وسالم ناصر آل سالم، وضويحي بن راشد المري، وناصر بن هادي المنصوري فينتظرون تصويت المشاهدين لهم على مدار الأسبوع، ليتأهل اثنان منهم.