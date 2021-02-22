شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحظر مؤقتًا دخول 777 المجهزة بمحركات «برات أند ويتني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت بريطانيا، الإثنين، إن طائرة بوينغ 777 المزودة بمحركات مماثلة لتلك التي اشتعلت على متن طائرة في الولايات المتحدة ستُمنع من دخول المجال الجوي البريطاني.

وقال وزير النقل غرانت شابس إن القيد المؤقت ينطبق على الطائرات المجهزة بمحركات برات أند ويتني 4000-112. وقال على تويتر «سأواصل العمل من كثب مع (هيئة الطيران المدني البريطانية) لمراقبة الوضع»، بعد أن قامت طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز بهبوط اضطراري السبت إثر حريق في المحرك.

أوصت شركة «بوينج» شركات الطيران بتعليق تشغيل طائرات «بوينج 777» الموجودة في الخدمة والتي تعمل بمحركات «برات آند ويتني 4000-112»، حتى تحدد إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية البروتوكول المحدد للفحص المناسب. وهوى سهم بوينج بأكثر من 3% مع عودة كابوس 737 ماكس ليخيم على الشركة، فيثما تكشفت عدة حوادث مرتبطة بالطائرة 777 وجميعا يتعلق بالمحرك برات آند ويتني.

وبحسب بيان للشركة، فإن عدد الطائرات في الخدمة من هذا الطراز نحو 69 طائرة، بينما هنالك 59 طائرة في التخزين. وأوضحت شركة «بوينج» أنها تدعم قرار مكتب الطيران المدني الياباني، وإجراءات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بتعليق عمليات تشغيل طائرات «بوينج 777» التي تعمل بمحركات «Pratt & Whitney 4000-112».

وقالت: «نحن نعمل مع هؤلاء المنظمين أثناء اتخاذهم الإجراءات أثناء وجود هذه الطائرات على الأرض، فيما تجري شركة المحركات «برات آند ويتني» عمليات تفتيش».

69 طائرة

وقالت شركة «بوينج» الإثنين إنها أوصت شركات الطيران بوقف رحلات طائرات «بوينج 777» التي تعمل بالمحرك نفسه الذي تناثر منه حطام فوق دنفر في الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي، بعدما أعلنت السلطات التنظيمية الأمريكية إجراء مزيد من الفحوص، وعلقت اليابان استخدام الطائرات إلى حين دراسة إجراءات أخرى.

وقالت «بوينج» في بيان: «أثناء التحقيق أوصينا بتعليق استخدام طائرات 777 الـ69، التي هي في الخدمة و59 طائرة مجهزة بمحرك برات آند ويتني 4000-112».

وأعلنت «يونايتد» إنها سحبت طوعاً من الخدمة 24 طائرة «بوينج 777»، وتتوقع «أن يتأثر عدد صغير من العملاء بهذا الإجراء». والطرازان 777-200 و777-300 المعنيان بتلك الإجراءات، أقدم وأقل كفاءة في استهلاك الوقود من الأنواع الأحدث، وتعكف معظم الشركات على إخراجهما من أساطيلها.

ونشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو، صوراً لقطع تطايرت من طائرة «بوينج 777-200» البالغ عمرها 26 عاماً، بما فيها غطاء محرك، لكن لم ترد تقارير عن أي إصابات على الأرض.

اليابان

وأعلنت شركة الطيران اليابانية و«اول نيبون إيرلاينز» وقف استخدام 13 و19 طائرة مجهزة بمحرك «بي دبليو 4000» على التوالي وأنها تجنبت إلغاء رحلات باستبدالها بطائرات أخرى.

وأضافت أن رحلة للخطوط اليابانية من مطار ناها إلى طوكيو في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2020، كانت عادت إلى ناها بسبب عطل في المحرك الأيسر.

وقال مجلس سلامة النقل الياباني في 28 ديسمبر/كانون الأول، إنه اكتشف أضراراً بشفرتين من مروحة المحرك الأيسر. ولا يزال التحقيق مستمراً.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية، إن «يونايتد» هي المشغل الأمريكي الوحيد لتلك الطائرات والشركات الأخرى التي تستخدمها في اليابان وكوريا الجنوبية. وقال مسؤول في وزارة النقل في كوريا الجنوبية، إنها بانتظار إجراء رسمي من إدارة الطيران الاتحادية قبل إصدار توجيه لشركات الخطوط الجوية. وقالت الإدارة الأمريكية إنها ستصدر توجيهاً قريباً.

وجاءت الإجراءات التي تشمل الطائرات التي تعمل بمحركات «برات آند وتني 4000» بعدما هبطت طائرة «بوينج 777» تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» بسلام في دنفر، السبت الماضي، بعد عطل أصاب محركها الأيمن.

من جانبه قال مجلس السلامة الهولندي إنه فتح تحقيقاً في واقعة سقوط قطع من محرك طائرة شحن بوينج 400-747، بعد قليل من إقلاعها من مطار ماستريخت، السبت الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قطعاً معدنية صغيرة من محرك طائرة الشحن التابعة لشركة «لونجتيل أفييشن» سقطت على بلدة ميرسن جنوبي هولندا، ما ألحق أضراراً بسيارات، وأصاب امرأة بجروح طفيفة.

وقالت متحدثة باسم مجلس السلامة الهولندي، أمس الاثنين: «تحقيقنا لا يزال في مرحلة أولية، ومن السابق لأوانه استقاء نتائج». وأفاد شهود بأنهم رأوا ناراً مشتعلة في أحد محركات الطائرة، التي هبطت بسلام في مطار لييج في بلجيكا على بعد 30 كيلومتراً إلى الجنوب من ماستريخت.

وقالت «يونايتد»، أمس الأول الأحد، إنها علقت مؤقتاً بشكل طوعي كل رحلات طائراتها من هذه الفئة وعددها 24.

وأوقفت شركة «أزيانا إيرلاينز» ثاني شركة طيران كورية جنوبية، استخدام طائراتها السبع من طراز 777 في أسطولها. أما شركة «كوريان إير» أول شركة طيران في البلاد التي أعلنت في وقت سابق لـ«فرانس برس» أنها علقت استخدام طائراتها الست من بوينج 777 المجهزة بمحرك «بي دبليو 4000»، فأكدت أنها تنتظر التوصيات الرسمية من الجهات الناظمة الكورية الجنوبية.

مشاكل خطرة

وشهدت مجموعة «بوينج» في السنوات الماضية مشاكل خطرة مع طائرتها من طراز «737 ماكس». وفي آذار/مارس صدر قرار بمنع استخدام هذه الطائرات بعد حادثين أوقعا 346 قتيلاً إثر تحطم طائرة «لايون إير» في إندونيسيا في تشرين الأول/أكتوبر 2018 وخلف 189 قتيلاً، وأخرى تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في آذار/مارس 2019 في أثيوبيا (157 قتيلاً).

وفي الحادثتين تلقى نظام التحكم في الطائرة إشارات خاطئة من واحدة من مجستي زاويتي المواجهة في الطائرة تبين أنها بحالة سقوط، ما دفع النظام آلياً إلى وضع الطائرة في حالة هبوط على الرغم من محاولة الطيارين تعطيله. (وكالات)