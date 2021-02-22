شكرا لقرائتكم خبر عن الجابر: برؤية القيادة.. التركيز على الاستثمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

اكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه من خلال الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، تركز دولة الإمارات على الاستثمار ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير الكوادر البشرية المواطنة، وإرساء بنية تحتية متقدمة، وتعزيز التعاون الاستراتيجي وبناء شراكات نوعية في مختلف القطاعات.

وقال.. يعتبر مؤتمر الدفاع الدولي ومعرضا (آيدكس) و(نافديكس) نموذجاً لنجاح هذه الرؤية، فإلى جانب دورهما المهم في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار والدفاع عن الوطن وحماية إنجازاته ومكتسباته، تعد الصناعات الدفاعية مصدراً للعديد من الاختراعات والابتكارات التي تم تطبيقها على نطاق صناعي واسع ويجري استخدامها يومياً في مجالاتٍ مثل أنظمة الكمبيوتر، والأدوية، والصناعات الغذائية، وصناعات الفضاء، والعديد غيرها، ومن هنا تظهر أهمية هذا الحدث الذي يسهم بشكل كبير في دعم توجه الدولة لتنمية قطاع الصناعة والتصنيع بالاعتماد على ابتكارات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، ما يعزز مكانة الإمارات وجهةً عالمية للابتكار تستقطب أصحاب الكفاءات والمواهب والخبرات والأفكار والمشاريع المتميزة من كل أنحاء العالم لتطوير التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها في رفع معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بمستوى وجودة الحياة».

وأضاف: «يمثل (آيدكس) منصة فريدة لاستعراض آخر تطورات الصناعات الدفاعية الوطنية وجودتها التي تعزز من قدرتها التنافسية على مستوى العالم».