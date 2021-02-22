شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع دول شقيقة وصديقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، الإثنين، أوليغ أوروسكي، نائب رئيس مجلس الوزراء لجمهورية أوكرانيا، على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021».

وبحث سموّه مع أوروسكي، سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين دولة الإمارات، وجمهورية أوكرانيا في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

واستقبل سموّ الشيخ منصور بن زايد، أحمد بن هلال البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة، على هامش «معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021».

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين دولة الإمارات، وسلطنة عمان الشقيقة، في مختلف المجالات والقطاعات، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وتطلعاتهما.

واستقبل سموّ الشيخ منصور بن زايد، اللواء محمود لعرابة، قائد القوات الجوية الجزائرية، والعميد مراد قريوع، رئيس أركان القوات البحرية الجزائرية، على هامش «معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021».

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات، وجمهورية الجزائر، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات فارس محمد المزروعي، المستشار بوزارة شؤون الرئاسة. (وام)