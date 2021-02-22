شكرا لقرائتكم خبر عن ثاندر يكبد كافاليرز خسارته العاشرة في دوري السلة الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 31 نقطة، ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 117-101 على كليفلاند كافاليرز صاحب الأرض في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وهذا الفوز هو الثاني لثاندر في ثماني مباريات، وأوقف سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، بينما خسر كليفلاند المباراة العاشرة على التوالي.

وبعد ليلتين من أداء سيئ للاعب جيلجيوس ألكسندر، احتاج لاعب أوكلاهوما سيتي إلى بعض الوقت، حيث لم يسدد أي كرة في أول ست دقائق، قبل أن يتألق في الجانب الهجومي.

وأحرز جيلجيوس ألكسندر 16 نقطة في النصف الأول، وأنهى المباراة بتسجيل تسع رميات من 15 محاولة، ومنها ثلاث رميات ثلاثية ناجحة، كما مرر تسع كرات حاسمة.

وساهم البدلاء في ثاندر في صناعة الفارق، حيث سجل اللاعبون غير الأساسيين 42 نقطة مقابل تسع نقاط فقط لبدلاء كليفلاند.

وتصدر كولين سيكستون قائمة مسجلي النقاط في كليفلاند برصيد 27 نقطة، وأضاف جاريت آلين 26 نقطة، واستحوذ على 17 كرة مرتدة، فيما أضاف داريوس جارلاند 21 نقطة.