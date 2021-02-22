الرئيس الإيطالي: تلقيت بفزع نبأ الهجوم الجبان على سفيرنا في الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - كينشاسا - (د ب أ)

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في بيان له اليوم الاثنين، إنه تلقى بفزع نبأ الهجوم الجبان الذي أودى بحياة لوكا أتاناسيو سفير إيطاليا لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال وزير خارجية الكونغو نتومبا نزينزا "أتعهد للحكومة الإيطالية بأن حكومة بلادي ستبذل كل ما فى وسعها لمعرفة من يقف وراء هذه الجريمة الخسيسة".

وذكر مسؤولون أن السفير الإيطالي كان من بين ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم عندما تعرضت قافلتهم الإنسانية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي لإطلاق النار أثناء تجولها في منطقة مضطربة من البلاد.

وصرح كارلي نزانزو كاسيفيتا حاكم إقليم كيفو الشمالي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن السفير لوكا أتاناسيو لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها في كمين استهدف القافلة في منطقة "حديقة فيرونجا الوطنية" بالقرب من مدينة جوما بالإقليم.

وقال كاسيفيتا إن اتاناسيو البالغ 43 عامًا، أصيب برصاصة في معدته وتوفى بعد ذلك متأثرًا بجراحه في مستشفى للأمم المتحدة في جوما .

وأضاف أن سائق السفير وحارسه الشخصي قتلا في الهجوم.

وأشار إلى أن حراس الحديقة، الذين كانوا يقومون بدورية، تصدوا للمهاجمين المجهولين.

وأكدت الخارجية الإيطالية مقتل السفير وضابط أمن.

وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية أن وزير الخارجية لويجي دي مايو عاد إلى إيطاليا، بعدما كان من المقرر أن يشارك في اجتماع في بروكسل، لمتابعة الحادث.

وقالت الشرطة الكونغولية إنها لم تكن على علم بزيارة السفير لمنطقة الحديقة الوطنية المضطربة.

وأعرب المسؤول الأمني الجنرال آبا فان، في تصريح لـ (د.ب.أ)، عن دهشته من أن يزور السفير هذه المنطقة المضطربة دون حماية من الشرطة.

وأكد برنامج الأغذية العالمي، لـ (د.ب.أ) أنه "يحقق حاليا" في الحادث.

وتحدث هجمات متكررة تستهدف المدنيين ومنظمات الإغاثة والمسؤولين في شرق الكونغو، حيث تنشط أكثر من 100 جماعة متمردة، تقاتل الكثير منها من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية.

وكان الوفد قد سافر من جوما في رحلة ميدانية إلى مدرسة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في روتشورو، التي تقع بالقرب من الحديقة.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن البرنامج سيعمل مع السلطات الوطنية لتحديد التفاصيل وراء الهجوم الذى وقع على طريق تم التصريح بالسفر عبره دون حراسة أمنية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في تغريدة " شعرت بالصدمة لعلمي بنبأ الهجوم على قافلة برنامج الأغذية العالمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووقوع ضحايا"، معربا عن تعازيه لأسر الذين قتلوا في الهجوم.

وأضاف" يجب استعادة الأمن والسلام. الاتحاد ألأوروبي سوف يقف بجانب جمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها".

وأعرب رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عن " ألمه العميق" إزاء وقوع ضحايا في الهجوم.

وكان أتاناسيو يرأس البعثة الخارجية الإيطالية في كينشاسا منذ سبتمبر 2017. وقبل ذلك، كان قد خدم بسفارة إيطاليا لدى دولة نيجيريا الواقعة في غرب إفريقيا.