مرور الجيزة: تحرير 583 مخالفة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن إلزام جميع سائقى ومستقلي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود إدارة مرور الجيزة خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 583 شخصا؛ لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية داخل وسائل النقل الجماعي.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، والحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشاره.