إيطاليا تُدين الهجوم على موكب وزير الداخليّة الليبي

اسماعيل عبد الحي - أدانت وزارة الخارجية الإيطالية بشدة الهجوم الذي إستهدف وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا.

وأعربت الوزارة في بيان مساء أمس الأحد، عن تضامن إيطاليا مع الوزير باشاغا وفريقه جراء هذا الحادث الذي وصفته بأنه "لا يمكن القبول به".

ودعت جميع الفاعلين الليبيين إلى تجنب أي عمل يهدف إلى تعريض مسار إستقرار البلاد للخطر، في وقت حدد فيه "منتدى الحوار السياسي الليبي" أعضاء في السلطة التنفيذية المؤقتة لقيادة البلاد إلى إنتخابات 24 ديسمبر 2021.

وأكدت على وقوف إيطاليا إلى جانب ليبيا خلال هذه المرحلة الحرجة من الطريق إلى الأمن والإستقرار والإزدهار.

وأشارت إلى دعم إيطاليا الكامل لأعمال الممثل الخاص للأمم المتحدة الخاص في ليبيا، يان كوبيس وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).

والأحد، أعلنت وزارة الداخلية الليبية في بيان، نجاة باشاغا من محاولة إغتيال، أثناء عودته إلى مقر إقامته بمنطقة جنزور.

وأكدت الوزارة على "سلامة الوزير وعدم تعرضه لأي أذى شخصي".

وتابعت أن مهاجمين إستخدموا "سيارة مسلحة نوع "تويوتا 27" مصفحة، والتي قامت بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية، بإستعمال أسلحة رشاشة".

الأناضول