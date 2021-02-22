وفدان من الإمارات وقطر يلتقيان في الكويت لمتابعة بيان العُلا

وناقش الجانبان الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا، و أكدا على أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية و تطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.
وثمن الجانبان جهود المملكة العربية السعودية في استضافة القمة الخليجية الأخيرة التي أسفر عنها التوصل إلى بيان العلا.
وفي الختام تقدم الجانبان بالشكر و التقدير إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على المساعي الثمينة التي بذلتها دولة الكويت في رأب الصدع وفي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استضافتها للاجتماع الأول بين الدولتين.
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