الإمارات تدين الهجوم الذي أسفر عن مقتل سفير إيطاليا في الكونغو

ابوظبي - سيف اليزيد - دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الجبان الذي استهدف قافلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قرب مدينة غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن مقتل السفير الإيطالي واثنين آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء.



