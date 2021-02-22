الأمم المتحدة: جائحة كورونا فاقمت انتهاكات حقوق الإنسان في العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 05:08 مساءً - منذ دقيقة واحدة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من التداعيات الخطيرة لتفشي فيروس كورونا على حالة حقوق الإنسان حول العالم .

وقال غوتيريش في افتتاح الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن جائحة كورونا أدت إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وقال غوتيريش في كلمته التي ألقاها اليوم الاثنين: “لقد أظهر الوباء بوضوح الطبيعة المترابطة لأسرتنا البشرية والطيف الكامل من حقوق الإنسان، المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. لقد فاقم وباء كورونا الفجوات الموجودة من قبل ونقاط الضعف وعدم المساواة، كما أدى إلى ظهور مشاكل جديدة، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان. نحن نشهد حلقة مفرغة من الانتهاكات”.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن فقدان الوظائف وزيادة الديون والانخفاض الحاد في الدخل قلبت حياة مئات الملايين من العائلات رأسا على عقب.

وقال إن تداعيات الوباء انعكست سلبا أكثر على النساء والأقليات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين واللاجئين والمهاجرين.