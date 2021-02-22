تصعيد بريطاني ضد الصين في الأمم المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 05:08 مساءً - منذ 18 دقيقة

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ إن بريطانيا ستطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان داخل معسكرات الإيغور في إقليم شينغ يانغ الصيني.

وأضافت في تقرير نشرته يوم الاثنين: ”يريد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب منح محققين من الأمم المتحدة تصريحاً فورياً لدخول معسكرات الإيغور في شينغ يانغ، حيث حذّر من انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في الإقليم الصيني“.

ومضت الصحيفة بالقول: ”سيستغل دومينيك راب كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقررة اليوم الاثنين، في مطالبة الدول الأعضاء بالتعامل مع الانتهاكات الحقوقية الصينية في الصين، وميانمار، وروسيا، وبيلاروسيا، والتأكيد بشكل خاص على إطلاق تحقيق مستقل من جانب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في معسكرات العمل القسري التي تديرها بكين“.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: ”اتخذت بريطانيا موقفاً قوياً بشكل متزايد ضد الصين خلال العام الماضي، بعد فرض قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، والأدلة المتزايدة على أن معاملة مسلمي الإيغور تصل إلى حد الإبادة الجماعية. تم حتى الآن اعتقال أكثر من مليون من الإيغور، وتم إرسال العديد منهم إلى المصانع، حيث أُجبروا على العمل في سلاسل الإلكترونيات والمنسوجات والسيارات“.