البيتكوين تهوي من جديد.. هل هو انهيار أم جنيٌ للأرباح فقط؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 05:08 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 22 - فبراير - 2021 4:50 مساءً

انخفض سعر عملة “بيتكوين” الرقمية، اليوم الاثنين، بأكثر من 13 بالمئة، بعد أن وصل سعرها إلى ما دون 47000 دولار، لتعود وتنهض من جديد إلى حدود الـ 50000 دولار من جديد.

وأشار موقع “Coindesk” إلى استمرار انخفاض سعر العملة التي ارتفعت قيمتها بنسبة 66% خلال الشهر الأخير على خلفية اهتمام بعض الشركات الكبرى به، خصوصا شركة “تسلا” التابعة لإيلون موسك, وماستر كارد وبنك نيويورك ميلون.

وارتفعت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم خلال نهاية الأسبوع إلى مستويات قياسية، لتتضاعف قيمتها تقريبا منذ بداية العام. وبلغت قيمتها السوقية تريليون دولار يوم الجمعة.

كما هبطت العملات المنافسة المشفرة كالإيثريوم سبعة بالمئة إلى 1710دولاراـ وبيتكوين كاش إلا 590 دولار.

ويقول مراقبون إن التذبذب الحاصل في قيمتها منذ يوم أمس، جاء بعد أن عرقلت عمليات بيع في الأسهم العالمية الإقبال على المخاطرة، وهو ما يفسر سبب تراجع قيمتها اليوم، إضافة إلى انخفاض قيمتها السوقية إلى ما دون الترليون دولار.

ولا يزال المستثمرون يراقبون بقلق، إن كان هذه الهبوط هو جني للأرباح فقط وتصحيح لمسار العلمة، أم أنه انهيار حقيقي يشابه انهيار 2016!

وغالبا ما تكون تصريحات أو تغريدات من مستثمرين كبار سببا في ارتفاع قيمتها، مثل ما حصل في التغريدة الأخيرة للرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، إيلون ماسك، على تويتر، حيث قال إن امتلاك بيتكوين أفضل قليلا من حيازة النقد التقليدي.