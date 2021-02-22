لقاء إماراتي قطري بالكويت لبحث تنفيذ بنود اتفاق العلا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 05:08 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الإثنين، بأن وفدين رسميين يمثلان كل من دولة الإمارات، ودولة قطر، التقيا في دولة الكويت وذلك في أول اجتماع يعقد بين الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق العُلا الذي تم التوصل إليه في السعودية.

وحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، فإن الجانبين ناقشا الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا.

وأكد الطرفان على أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وثمن الجانبان جهود المملكة العربية السعودية في استضافة القمة الخليجية الأخيرة التي أسفر عنها التوصل إلى بيان العلا.

وفي الختام، تقدم الجانبان بالشكر والتقدير إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على المساعي الثمينة التي بذلتها دولة الكويت في رأب الصدع وفي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استضافتها للاجتماع الأول بين الدولتين.

وفي يناير الماضي، وقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، على البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية.

وكان “بيان العلا” أكد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول المجلس وشعوبها، بما يخدم آمالها وتطلعاتها