مقتل السفير الإيطالي بهجوم مسلح في الكونغو الديمقراطية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 05:08 مساءً - منذ ساعتين

أكدت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الأحد مقتل لوكا أتانازيو سفيرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية متأثرا بجراحه، وذلك عقب هجوم مسلح على قافلة للأمم المتحدة قرب منطقة غوما شرق هذا البلد الأفريقي.

وذكرت وكالة رويترز أن السفير وعنصرا من الشرطة العسكرية الإيطالية قتلا في الهجوم خلال هجوم استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي، أثناء زيارة قرب منطقة غوما والتي تعرف العديد من الاضطرابات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن متحدث باسم جيش الكونغولي، أن شخصين آخرين قتلا بالهجوم دون تحديد هويتهما، وبث صحفيون ووسائل إعلام محلية في الكونغو صورا تظهر لحظة إصابة السفير الإيطالي.

وفي وقت سابق، لقي 11 شخصا مصرعهم في هجمات شنها متمردون على مواقع عسكرية في ثاني أكبر المدن بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكشفت حصيلة رسمية أن 6 متمردين قتلوا في هجومين لمسلحين استهدفا موقعين عسكريين في مدينة “لوبومباشي”، ثاني أكبر مدن جمهورية الكونغو الديموقراطية.

يشار إلى أن ولوبومباشي هي عاصمة منطقة كاتانغا الغنية بالمعادن، وتشهد بشكل متكرر عمليات تسلل ينفّذها مسلّحون ينتمون إلى ميليشيات انفصالية.