تحكيم بوتسواني وكاميروني لمباراة الأسود أمام موريتانيا وبوروندي

جدة - عبدالحي حسين - استقرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على اسم الحكم البوتسواني، جوشوا بوندو، لقيادة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الموريتاني، يوم الجمعة 26 مارس المقبل، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكامرون 2021.

وسيساعد الحكم، جوشوا، في قيادة المباراة، كل من البوتسوانيين موكوموتسي موراكيل، وأوكيديتسي كيتسيوب.

وستجرى مباراة أبناء خاليلوزيتش، على أرضية ملعب الشيخ ولد بيديا في مدينة نواكشوط، بداية من الساعة الثامنة، بتوقيت المغرب.

وستسند مهمة إدارة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البوروندي لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات، للحكم الكاميروني نكوا بليز يوفن، كحكم وسط، بمساعدة كل من رودريغ ميني ورونالد بيجوه.

وستلعب المباراة، التي ستجمع بين رفقاء حكيمي، وبوروندي، يوم الثلاثاء 30 مارس المقبل، بالمجمع الرياضي مولاي عبد الله في الرباط، بداية من الساعة الثامنة بتوقيت المغرب.

وجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يحتل صدارة المجموعة الخامسة بعشر نقاط، متبوعا بموريتانيا بخمس نقاط، وبوروندي في الرتبة الثالثة بأربع نقاط، فيما تقبع جمهورية إفريقيا الوسطى في الرتبة الأخيرة بثلاث نقاط.