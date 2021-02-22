محمد عامر: بانون يشبه فان دايك في طريقة لعبه

جدة - عبدالحي حسين - شبه محمد عامر، لاعب الأهلي المصري السابق، بدر بنون، مدافع الفريق الأهلاوي، باللاعب فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي في طريقة لعبه، نظرا إلى الحرص الدائم لابن الرجاء على تمرير الكرة للأمام، وبناء الهجمة بشكل مثالي.

وقال عامر أثناء مروره بقناة “أون تايم سبورت”، إن بانون يشبه كثيرا فان دايك في طريقة لعبه، بداية من نقل الكرة من الخلف، وبناء الهجمة، مرورا بمساعدته لإنجاز هذه العملية بشكل سريع، وصولا إلى تقديمه للفريق حلولا كثيرة أثناء الانتقال من الدفاع إلى الهجوم.

وتمكن بانون من ضمان رسميته رفقة الأهلي، مباشرة بعد انضمامه إليه، ما جعل موسيماني يعتمد عليه في كل المبارايات، سواء في الدوري المصري، أو دوري أبطال إفريقيا، ليصبح بذلك من الركائز الأساسية للفريق في ظرف وجيز.