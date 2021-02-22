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سعيد باي يقرر اللجوء إلى القضاء لمتابعة حساب على “أنستغرام”- صورة

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - قرر الممثل، سعيد باي، اللجوء إلى القضاء، ومتابعة حساب على أنستغرام، شتم ابنته، وتطاول عليها.

وكان سعيد باي قد نشر، قبل أيام، مقطع فيديو رفقة ابنته الطفلة، كأي أب فخور بطفلته، لكن يبدو أن أحدهم عكر صفوه بتعليق مسيئ.

والفنان نفسه نشر، أمس الأحد، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام “ستوري”، كشف فيه أنه قرر متابعة حساب، لأنه سب ابنته.

وأضاف باي أنه يحاول تجاهل كل الإساءات، التي توجه إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الأمر مختلف مع ابنته، وسيلجأ إلى تطبيق القانون في حق الفاعل.

ونبه باي، في منشوره، إلى أن قانون الصحافة والنشر، الذي يعاقب على مثل الأفعال المذكورة، التي تتخذ مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا لها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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