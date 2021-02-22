كأس إفريقيا.. أشبال عبوب يبحثون عن صدارة المجموعة أمام تنزانيا

جدة - عبدالحي حسين - يخوض أبناء المدرب زكرياء عبوب، مساء اليوم الاثنين، آخر مباراة لهم بدور مجموعات كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة أمام تنزانيا.

وتأمل العناصر الوطنية في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن لها تصدر المجموعة، بعد حسم بلوغ الدور الموالي عقب التعرف علی نتاٸج باقي المجموعات.

وأكد زكرياء عبوب، مدرب المنتخب الوطني للشباب، في تصريحات إعلامية، على أنهم يملكون فكرة شاملة عن المنتخب التنزاني بعدما شاهدوا مبارياته بالمسابقة أمام كل من غانا وغامبيا، مشيرا إلى أنهم سيكونون على أتم الاستعداد للمباراة بغية تحقيق الفوز دون المبالغة في الحيطة والحذر والاستهانة بالخصم.

وأشار عبوب، إلى أنه يسعی إلى المنافسة على الرتبة الأولى في سلم ترتيب المجموعة بعد نهاية دور المجموعات، مؤكدا في الوقت ذاته أن التركيز بأكمله منصب على مباراة اليوم.

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني للشباب يحتل الرتبة الثانية بأربع نقاط خلف البلاك ستارز، من فوز على غامبيا بهدف نظيف، وتعادل أمام غانا.