عمليات تخريب الحافلات الجديدة بالبيضاء متواصلة.. والأمن يعتقل الفاعلين

جدة - عبدالحي حسين - أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، أمس الأحد 21 فبراير الجاري، قاصرين يبلغان من العمر 16 و17 سنة، متورطان في “إلحاق خسائر مادية وتعييب حافلة للنقل الحضري”.

وقال بلاغ للأمن، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن المشتبه فيهما كان قد أقدما، أمس الأحد، على تكسير الزجاج الواقي لحافلة جديدة للنقل الحضري بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفهما بعد مرور وقت وجيز من “ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.

وأكد البلاغ ذاته، أن القاصرين تم الاحتفاظ بهما، ووضعهما تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.