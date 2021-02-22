شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا يقرر إخراج بلاده من الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مترجم:

أكد مسؤولون حكوميون بريطانيون ،صباح الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من المقرر أن يعلن عن خريطة الطريق لإخراج إنجلترا من الإغلاق ، بعد أن مكثت البلاد في حالة إغلاق كامل منذ 4 يناير بعد العثور على أنواع جديدة ،يُعتقد أنها أكثر خطورة ، من فيروس كورونا داخل أجزاء من إنجلترا .

ويتوقع أن يعلن جونسون أنه اعتبارًا من 8 مارس ، ستتم إعادة فتح المدارس أخيرًا في جميع أنحاء إنجلترا ، بالإضافة إلى بعض الفعاليات المحدودة للتواصل في الهواء الطلق ، بما في ذلك الجلوس في الحدائق العامة والمقاهي ، وهو أمر غير متاح حاليًا، وفقاً لشبكة سي إن إن.

كما يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء أنه اعتبارًا من 29 مارس ، سيتم رفع المزيد من القيود على المناسبات الاجتماعية ، بما يسمح لمجموعات من ستة أشخاص بالالتقاء في الهواء الطلق، الأمر الذي يمنح المزيد من الأسر فرصة للتواصل الحقيقي. وتركز رئاسة الوزراء بشكل خاص على الرغبة في منح امتيازات إيجابية لكبار السن الذين تم تطعيمهم الآن ، بعد أن تم إبعادهم عن عائلاتهم لمدة عام تقريبًا.

وتشدد مصادر في داونينج ستريت (مقر رئيس الوزراء البريطاني) أن هذه الإجراءات مخططة وأنه في حالة تفاقم حالة Covid-19 في إنجلترا ، فقد يتم الرجوع فيها وإبقاء البلاد في حالة إغلاق.

تأتي هذه الأخبار مع استمرار طرح اللقاحات في المملكة المتحدة في صدارة بقية أوروبا ، بينما تشير الأبحاث العلمية إلى أن اللقاحات تقلل من خطر الاصابة بنسبة تصل إلى 94٪.