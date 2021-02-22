"الرئاسي الليبي" الجديد يتعهد بدعم المؤسسات وتمكين الشباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بدعم توحيد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بليبيا، وتمكين شريحة الشباب من تقلد المناصب.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي، اليوم الإثنين، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي والوفد المرافق له.

توحيد المؤسسات



وقال مسؤول المكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن المنفي أشاد بجهود المتطوعين في جمعية الهلال الأحمر الليبي، ومواجهتهم جميع التحديات التي مرت بها البلاد.

وأكد المنفي أن أولويات المجلس والحكومة "توحيد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدولة وتقديم الدعم الكامل لها".

كما تعهد بـ"تمكين شريحة الشباب من تقلد المناصب سواء السياسية أو التنفيذية أو الإدارية في المرحلة القادمة، كونها من أهم شرائح المجتمع".

بدوره، هنأ الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر، رئيس المجلس الرئاسي على انتخابه من قبل لجنة الحوار، مؤكدًا أن المؤسسة (غير حكومية) ستقدم "الدعم الكامل" للسلطة الجديدة في إطار المصالحة الوطنية ونبذ العنف والتفرقة بين أبناء البلد،

بحث المستجدات

وفي سياق متصل، عقد المجلس الرئاسي، بمدينة طرابلس، اليوم، اجتماعه الثاني، برئاسة المنفي، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية.

ومنذ إعلان انتخابه، يجري المجلس الرئاسي جولات مكثفة في معظم أنحاء ليبيا، ولقاءات مع أهم المكونات السياسية في البلاد، للتعرف على أهم المشكلات التي تعاني منها تلك المناطق، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.