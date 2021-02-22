عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

فيديوجراف.. رسائل قبيلة هبر جعلو.. إعتذار في حب الإمارات



كشف فيديو جراف أنه أثيرت حالة من الجدل بسبب إدعاءات وزير الإعلام الصومالي ضد الإمارات عثمان أبوبكر دبي ادعى تدخل ابو ظبي في شئون بلاده .

وأوضح الفيديوجراف بأنه زعم أن الإمارات تتحكم في تنظيم الانتخابات بالصومال.

وكشف الفيديو جراف بأن أبو ظبي لا تتدخل في شئون أي دولة بالعالم وأعربت خارجيتها قلقها من تدهور الأوضاع في مقديشو وطالبت الحكومة المؤقتة بضبط النفس لتحقيق الاستقرار.

الادعاءات الكاذبة دفعت شيخ قبيلة هبر جعلو للاعتذار وكد أن تصريحات وزير الإعلام لا تعبر عن الصومال و أكد أنها ليست المرة الأولى فاهان من قبل جيبوتي وكينيا وكشف عن العلاقات القوية التي تجمع بين الصومال والإمارات وطالب وزير الإعلام الصومالي بالتراجع عن موقفه