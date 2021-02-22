شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو: هجوم يودي بحياة السفير الإيطالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قُتل سفير إيطاليا لدى كينشاسا لوكا أتانازيو اليوم (الإثنين) بالرصاص خلال هجوم مسلّح استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي أثناء زيارة قرب غوما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أعلن مصدر دبلوماسي. وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في كينشاسا: إن السفير أتانازيو «توفي متأثراً بجراحه». وأكد المتحدث باسم الجيش في منطقة شمال كيفو الرائد غيوم دايك، أن شخصين آخريَن قُتلا في الهجوم، بدون تحديد هويتي الضحيتين.

