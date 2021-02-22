ألمانيا تتحدى مخاوف موجة وباء ثالثة وتُعيد فتح المدارس

برلين: «أ ف ب»

أعادت المدارس ودور الحضانة، الاثنين، فتح أبوابها، بعد شهرين من الإغلاق، في معظم أنحاء ألمانيا على الرغم من المخاوف من موجة وباء ثالثة ناجمة عن انتشار المتحوّر البريطاني.

وتوجه الأطفال إلى الحضانة أو المدرسة صباح الاثنين، في عشر مقاطعات ألمانية من أصل 16، وكانت ولايتان هما ساكسونيا السفلى، وساكسونيا، قد سبق أن أعادتا فتح المدارس.

وقالت وزيرة التعليم الألمانية أنيا كارليشيك لوكالة «دي بي أيه»، إنه «أمر جيد أن تستأنف العديد من المدارس في ألمانيا التدريس بالحضور الشخصي تدريجياً»، مشيرة إلى أن «الأطفال، وخاصة الأصغر سناً، يحتاجون إلى بعضهم البعض».

وتُستأنف الدروس التي علقت في المدارس منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر، ضمن شروط صحية صارمة، حيث يتناوب نصف عدد طلاب الصف الحضور أو بأعداد ثابتة، مع عدم إمكانية الالتقاء بالطلاب الآخرين.

وتنوي الحكومة الإسراع في تطعيم المعلمين والمربين، وقد يصدر إعلان بهذا الصدد الاثنين، بعد اجتماع يضم وزراء الصحة في المقاطعات وحكومة أنجيلا ميركل.

وسيسمح ذلك بإدراج مليون معلم وأستاذ في مرتبة «الأولوية القصوى» للتطعيم، على الرغم من تحفظات لجنة التطعيم الألمانية التي تريد إعطاء الأولوية للمرضى الأكثر ضعفاً.

كما أنه من المتوقع إجراء فحوص مجانية وذاتية لقاء يورو واحد اعتباراً من الأول من آذار/مارس، وفقاً لما تعهد به وزير الصحة ينس شبان، وهو وعد تعتبر المعارضة وجمعيات الأطباء والصيادلة أنه من الصعب الوفاء به.

وتواجه ألمانيا، على الرغم من القيود الصارمة التي يتم تمديدها بانتظام منذ شهرين، صعوبة في احتواء الوباء الذي أودى بحياة نحو 68 ألف شخص، خاصة بسبب انتشار المتحور البريطاني.

وبلغ معدل الإصابة في سبعة أيام على مستوى البلاد 61 إصابة (لكل مئة ألف شخص)؛ أي بفارق كبير عن عتبة 35 التي تسمح بتخفيف القيود.

وأعرب كارل لوترباخ، الخبير في القضايا الصحية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن قلقه من أن «الضبط محكم بما فيه الكفاية بالنسبة للفيروس الأصلي. لكن المتحور الجديد يستمر بالانتشار»، معتبراً أن ألمانيا تشهد «بداية موجة ثالثة» من العدوى.

وفي هذا السياق، خيب وزير الصحة آمال أولئك الذين كانوا يريدون تخفيف الإجراءات، وإن كان معدل الإصابة يزيد على 35. ومن المقرر أن تجتمع الحكومة مع رؤساء الأقاليم في 3 آذار/مارس لمناقشة الأمر.

وأوضح شبان أن «الكل يريد خطة لمدة ثلاثة وستة أشهر، لكن هذا غير ممكن في الوقت الحالي. أعتقد أنه لا ينبغي قطع وعود كاذبة»، لافتاً إلى احتمال تخفيض المعدل الذي يسمح بتخفيف القيود إلى 10.