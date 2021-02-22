شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «اتحاد الشغل» التونسي يكشف تلقيه تهديدات بالقتل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الاثنين، إنه تعرض لتهديدات بالقتل بسبب موقف المركزية النقابية من أزمة شركة الخطوط التونسية التي تمت إقالة مديرتها العامة ألفة الحامدي.

وأوضح الطبوبي، في تصريحات إذاعية نقلها موقع «نسمة» التونسي، أنه تقدم بشكوى قضائية بعد تلقيه تهديدات بالقتل من شخص تونسي مقيم في نيويورك، في علاقة بموقف الاتحاد من المديرة العامة للخطوط التونسية.

واعتبر الطبوبي أن حركة «النهضة» مسؤولة عن الأزمة الأخيرة التي شهدتها شركة الخطوط التونسية، موضحاً أنها تدخلت عبر وزير سابق من أجل وضع يدها على الشركة والسيطرة على المؤسسات العمومية، لافتاً إلى أن بعض قيادات النهضة يتعاملون مع تونس «كغنيمة».

وفي وقت سابق، أقالت وزارة النقل التونسية، المديرة العامة لشركة «الخطوط الجوية التونسية» ألفة الحامدي التي عينت في كانون الثاني/يناير، اثر خلاف مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول وضع الشركة المالي الصعب منذ سنوات.

وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك، في بيان، قرار «إعفاء ألفة الحامدي من مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية» من دون أن تكشف عن الأسباب.

وأوضح وزير النقل معز شقشوق في تصريح لإذاعة «شمس اف ام» الخاصة عن دوافع الإقالة «هناك تراكم لعديد الأخطاء.. منها خرق واجب التحفظ ونشر وثائق على فيسبوك وهذا غير مقبول».

وتابع الوزير «كما دعوناها لاجتماع صباح (الاثنين) للنظر في وضعية الشركة ورفضت...هذا عدم احترام لسلطة الإشراف».

من جانب آخر، أكد الطبوبي، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يريد أن ترحل الحكومة التونسية كاملة وليس فقط الوزراء الذين تعلقت بهم شبه فساد، مشيراً إلى أن أزمة التغيير الوزارى هي نتيجة للخلاف بين الرئيس سعيد ورئيس مجلس النواب وزعيم «النهضة» راشد الغنوشى.

وتعيش تونس أزمة دستورية مع امتناع الرئيس قيس سعيد عن قبول وزراء جدد فى التعديل الحكومى لأداء اليمين بدعوى وسط وجود شبهات فساد وتضارب مصالح حول عدد منهم.