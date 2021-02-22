شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تؤكد مقتل سفيرها في الكونغو الديمقراطية بهجوم مسلح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي السفير الإيطالي لدى كينشاسا لوكا أتانازيو، الاثنين، حتفه خلال هجوم مسلّح استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أثناء زيارة قرب غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد المتحدث باسم الجيش في منطقة شمال كيفو الرائد غيوم دايك، أن شخصين آخرين قُتلا في الهجوم، بدون تحديد هويتيهما. وقد يكون الضحيتان الأخريان السائق ومرافق السفير، وفق مصادر عدة. وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان «بحزن عميق تؤكد وزارة الخارجية مقتل سفير إيطاليا لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتانازيو وجندي اليوم في غوما». وأفاد مصدر دبلوماسي في كينشاسا أن السفير «توفي متأثراً بجراحه» بعد إصابته بالرصاص. ويشغل لوكا أتانازيو منصبه منذ مطلع عام 2018. وأوضح مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه بعدما «أُصيب بجروح بالغة في البطن»، أُجلي السفير إلى مستشفى في غوما «بحال حرجة». وأعلن الجيش الكونغولي أن «القوات المسلحة الكونغولية تمشّط (المنطقة) لمعرفة من هم المنفذون». وقال مسؤول محلي إن الهجوم جاء في إطار محاولة لخطف موظفين في الأمم المتحدة. ووقع الهجوم على موكب برنامج الأغذية العالمي في شمال غوما، مركز إقليم شمال كيفو الذي يتعرض لأعمال عنف تنفّذها مجموعات مسلحة منذ أكثر من 25 عاماً. وتضمّ هذه المنطقة حديقة فيرونغا الوطنية وهي محمية طبيعية سياحية مهددة، وتشهد أيضاً على النزاعات التي تدور في منطقة شمال كيفو حيث تتنازع الجماعات المسلحة السيطرة على موارد الأرض. ويعود عمر حديقة فيرونغا إلى العام 1925، وهي الأقدم في إفريقيا ومدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو. وتمتدّ هذه المحمية على 7769 كلم مربع من غوما حتى بيني، بين جبال وغابات. وتخضع الحديقة لمراقبة 689 حارساً مسلحاً بينهم 200 قُتلوا أثناء ممارسة مهامهم، بحسب مسؤولين.