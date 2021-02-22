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مسؤولون أوروبيون ينعون السفير الإيطالي بعد مقتله في الكونغو

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محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب ا):

أعرب مسؤولون أوروبيون عن تعازيهم لأسرة السفير الإيطالي لوكا أتاناسيو، الذي قتل في هجوم على قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في تغريدة " شعرت بالصدمة لعلمي بنبأ الهجوم على قافلة برنامج الأغذية العالمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووقوع ضحايا"، معربا عن تعازيه لأسر الذين قتلوا في الهجوم.

وأضاف" يجب استعادة الأمن والسلام. الاتحاد الأوروبي سوف يقف بجانب جمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها".

وأعرب رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عن " ألمه العميق" إزاء وقوع ضحايا في الهجوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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