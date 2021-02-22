إقامة قداسات على مستوى أوروبا لإحياء ذكرى ضحايا كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بون- (د ب أ):

تقام في الكنائس الألمانية يوم السبت المقبل قداسات لإحياء ذكرى ضحايا جائحة كورونا.

وأعلن مؤتمر الأساقفة الألمان في مدينة بون اليوم الاثنين أن هذه القداسات ستقام بناء على مبادرة من مجلس مؤتمر الأساقفة الأوروبيين، موضحا أن المجلس دعا لإقامة قداسات في كل يوم من أيام الصوم الكبير حتى موعد عيد القيامة في دولة أوروبية ما، لإحياء ذكرى ضحايا الجائحة.

وبدأت القداسات الخاصة بهذه المبادرة يوم الأربعاء الماضي في ألبانيا.

وبحسب البيانات، سيقيم رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، جيورج بيتسينج، يوم السبت المقبل قداسا في مدينة ليمبورج، وسيُبث على الهواء مباشرة.

وقد أشاد الأسقف بيتسينج بالمبادرة، التي تشارك فيها جميع مؤتمرات الأساقفة في أوروبا، باعتبارها "إشارة جيدة"، مضيفا أن كل دولة في أوروبا عانت من عنف الجائحة، وقال: "سيتذكر الكثير منا الصور من بيرجامو إلى الأبد. أشعر بهذه الذكرى والصلاة عبر الحدود كعلامة رائعة للتضامن والتضامن الأخوي".

ومن المخطط إقامة المزيد من القداسات كجزء من إحياء الذكرى على مستوى أوروبا يوم السبت في برلين وإرفورت وإيسن وماينتس وميونخ وأوسنابروك.