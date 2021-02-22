وفدان من الإمارات وقطر يلتقيان في الكويت لمتابعة بيان «العلا»

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى وفدان رسميان يمثلان كلاً من دولة الإمارات ودولة قطر في دولة الكويت الشقيقة، اليوم الاثنين، وذلك في أول اجتماع يعقد بين الجانبين لمتابعة بيان العُلا.

ناقش الجانبان الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا، وأكدا أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وثمن الجانبان جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة القمة الخليجية الأخيرة التي أسفر عنها التوصل إلى بيان العلا.

وفي الختام، تقدم الجانبان بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على المساعي الثمينة التي بذلتها دولة الكويت في رأب الصدع، وفي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استضافتها للاجتماع الأول بين الدولتين.