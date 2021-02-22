ارتفاع أسعار الذهب عن أدنى مستوى في 7 أشهر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 03:14 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 22 - فبراير - 2021 11:26 صباحًا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، بعد أن بلغت أدنى مستوى في ما يزيد عن سبعة أشهر في الجلسة السابقة، إذ طغى الدعم من ضعف الدولار على الضغط الناجم عن صعود عوائد سندات الخزانة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1791.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من تموز/يوليو، عند 1759.29 دولار يوم الجمعة.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1787.70 دولار.

وسجل الدولار أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل الجنيه الإسترليني وعملات منافسة يوم الاثنين، لكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بلغت أعلى مستوى في عام، ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبخلاف حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا في الولايات المتحدة، من المتوقع إقرارها بنهاية الأسبوع، يترقب المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في التقرير النقدي نصف السنوي إلى الكونغرس اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.6% إلى 27.38 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 1276.92 دولار.

وزاد البلاديوم 1% إلى 2403.08 دولار، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في ما يزيد عن شهر عند 2431.50 دولار.

وارتفع سعر النحاس فوق 9 آلاف دولار للطن بسبب الرهانات على أن زيادة الطلب المدفوع بالتعافي من وباء كورونا ستدفع باتجاه مستوى نقص تاريخي في المعروض، ما يضع المؤشر الاقتصادي المهم في مساره لتحقيق سلسلة قياسية من المكاسب الشهرية.