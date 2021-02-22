كرة السلة.. المنتخب الوطني ينهزم أمام المنتخب المصري

جدة - عبدالحي حسين - تعرض المنتخب الوطني لكرة السلة، أمس الأحد، لهزيمة أمام المنتخب المصري بحصة 84 نقطة مقابل 59، برسم اليوم الثالث، والأخير من تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة إلى نهائيات “أفرو باسكيط” رواندا 2021، التي احتضنتها القاعة الأولمبية محمد مزالي بالمنستير في تونس من 18 فبراير إلى 21 منه.

وعرف الربع الأول من المباراة المذكورة، تفوق الفراعنة على الأسود بحصة 28 مقابل 17، فيما واصل المنتخب المصري تفوقه في الربع الثاني بحصة 29 مقابل 14، بينما سيطر التعادل على الربع الثالث بواقع 13 نقطة لكل منتخب، ليتمكن بعدها الأسود، في الربع الأخير من المباراة بالظفر بحصة 15 مقابل 14، إذ انتهي اللقاء بفوز مصر بـ84 مقابل 59.

وينتظر المنتخب الوطني قرار الاتحاد الدولي لكرة السلة ‘المنطقة الإفريقية”، بخصوص مباراته أمام أوغندا، التي تأجلت بسبب إصابة خمسة أعضاء من الوفد الأوغندي بفيروس كورونا.

وجدير بالذكر أن المنتخب الوطني كان قد فاز، الخميس الماضي، على نظيره الرأس الأخضر بحصة 72 مقابل 69.