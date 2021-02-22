الاتحاد الإفريقي يعلن عن التصنيف الرسمي لقرعة دور مجموعات كأس الكونفدرالية

جدة - عبدالحي حسين - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قبل لحظات عن التصنيف الرسمي لقرعة دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي ستجرى يومه الإثنين 22 فبراير الجاري بمقره في العاصمة المصرية القاهرة، على الساعة الثانية زوالا.
وجاء التصنيف كالتالي:
المستوى الأول: نهضة بركان – الرجاء الرياضي – إنييمبا النيجيري – الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي ويانج بافلوز بطل إسواتيني.
المستوى الثاني: بيراميدز المصري – الصفاقسي التونسي – وفاق سطيف الجزائري – شبيبة القبائل الجزائري.
المستوى الثالث: أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي – نكانا الزامبي – القطن الكاميروني – ساليتاس البوركيني.
المستوى الرابع: أهلي بنغازي الليبي – نابسا ستارز الزامبي – جاراف السنغالي – الفائز من لقاء نامينجو التنزاني وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي