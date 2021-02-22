الاتحاد الإفريقي يعلن عن التصنيف الرسمي لقرعة دور مجموعات كأس الكونفدرالية

جدة - عبدالحي حسين - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قبل لحظات عن التصنيف الرسمي لقرعة دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي ستجرى يومه الإثنين 22 فبراير الجاري بمقره في العاصمة المصرية القاهرة، على الساعة الثانية زوالا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012