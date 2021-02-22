هجوم مسلح يودي بحياة السفير الإيطالي بالكونغو.. شغل منصب قنصل في الدار البيضاء وتزوج مغربية

جدة - عبدالحي حسين - تعرض السفير الإيطالي لدى كينشاسا لوكا أتانازيو، القنصل السابق لبلاده في المغرب، اليوم الاثنين، للقتل بالرصاص خلال هجوم مسلح استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي أثناء زيارة قرب غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.

وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في كينشاسا لوكالة فرانس برس، إن السفير لوكا أتانازيو “توفي متأثرا بجراحه”، كما أكد المتحدث باسم الجيش في منطقة شمال كيفو الرائد غيوم دايك لفرانس برس أن شخصين آخرين قتلا في الهجوم، بدون تحديد هوية الضحيتين.

أتانازيو، شغل منصب القنصل العام لإيطاليا في مدينة الدار البيضاء، وعرف بإطلاقه لمشروع أول “قنصلية خضراء” لإيطاليا، كما أنه متزوج من مواطنة مغربية.

وكان 11 شخصا قد لفوا مصرعهم في هجمات شنها متمردون على مواقع عسكرية من قبل، في ثاني أكبر المدن بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكشفت حصيلة رسمية أن 6 متمردين قتلوا في هجومين لمسلحين استهدفا موقعين عسكريين في مدينة “لوبومباشي”، ثاني أكبر مدن جمهورية الكونغو الديموقراطية.