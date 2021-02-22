تفاصيل مداهمة مقهى للشيشة ليلا وتوقيف عشرات الأشخاص في طنجة – صور

جدة - عبدالحي حسين - داهمت عناصر الأمن في طنجة، مساء أمس الأحد، مقهى l’artiste في منطقة فيلافيستا (ملابطا)، بعد تحول هذا الأخير إلى وكر لتعاطي الشيشة.

وحسب مصدر مطلع، فإن مداهمة المقهى المذكور، الذي خرق حالة الطوارئ الصحية باشتغاله ليلا، أسفرت عن حجز كمية من المعسل، ومجموعة من رؤوس النرجيلات محشوة بمادة المعسل، ومشروبات كحولية.

وحسب المصدر ذاته، فإن 20 شخصا أوقفوا، على إثر العملية المذكورة، من بينهم فتاة، إذ وضعوا جميعهم رهن الحراسة النظرية، بسبب تكوين وكر لتعاطي الشيشة، أثناء حالة الطوارئ الصحية.

وفي عملية أخرى، خلال الليلة ذاتها، داهمت عناصر الأمن في طنجة “فيلا”، قرب المقهى المذكور، كانت تقدم خدمات الشيشة، والمشروبات الكحولية دون ترخيص، والتنشيط بالموسيقى، حيث تم توقيف مجموعة من الأشخاص، ضمنهم فتايات، إذ أحيلت القضية إلى عناصر الشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث مع الموقوفين، الذين وضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة.

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