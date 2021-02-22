“حمزة مون بيبي”.. عائشة عياش تعانق الحرية

جدة - عبدالحي حسين - أنهت مصممة الأزياء، عائشة عياش، عقوبتها السجنية على خلفية إدانتها استئنافيا في ملفها ضمن قضية “حمزة مون بيبي، وعانقت الحر، نهاية الأسبوع المنصرم، بعد مضي سنة على تاريخ اعتقالها في دولة الإمارات.

وقضت محكمة الاستئناف بتخفيف الحكم، الصادر ابتدائيا في حق المتهمة عائشة عياش، من سنة ونصف حبسا نافذا، إلى سنة واحدة حبسا نافذا.

ويأتي قرار التخفيف، الذي استفادت منه عائشة عياش بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى به من إدانة المتهمة من جنحة التهديد، والتصريح من جديد ببراءتها منها.

وكانت المصالح الأمنية المغربية قد أصدرت، في 13 فبراير 2020، مذكرة بحث دولية في حق عائشة عياش، قبل أن يلقى عليها القبض في الإمارات، في 18 من الشهر نفسه، وترحل إلى المغرب.