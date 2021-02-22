روسيا تسجل 12604 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المناطق - وكالات

سجلت روسيا ،اليوم، 337 حالة وفاة و12604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة (كورونا) في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 83630 وفاة و4177330 إصابة بالفيروس.

وأوضح البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 12943 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 3726388.