اليكم 4 تطبيقات بديلة عن واتساب

بغداد - ياسين صفوان - يجد العديد من المحترفين أن تطبيق واتساب ليس منصة مثالية للتواصل مع أقرانهم. في بعض الحالات، لا يُسمح لهم فعليًّا باستخدامه في العمل. في الآتي، 4 من أفضل التطبيقات البديلة لواتساب.

1- سيغنال

سيغنال Signal هو تطبيق مراسلة آمن ومجاني ومفتوح المصدر، يستخدم التشفير من طرف إلى طرف لإرسال واستقبال جميع أنواع الاتصالات، بأمان، مع مستخدمي سيغنال الآخرين. يتطلب التطبيق رقم هاتف للتسجيل. يحتوي التطبيق على كود مفتوح المصدر بنسبة 100٪ : الكود متاح على GitHub . تم تدقيق بروتوكول رسائل الإشارة بشكل مستقل في سنة 2016. ومع ذلك، فإن الإشارة لا تدعم المصادقة الثنائية. سيغنال مملوك من قبل Signal Foundation التي تدعمها التبرّعات. بريان أكشن، المؤسس المشارك في "واتساب"، هو الرئيس التنفيذي. يشبه التطبيق واتساب، في واجهته ومميزاته ولكنه أزرق وليس أخضر، وهو غير مملوك من شركة فيسبوك. 2- تيليغرام



تيليغرام Telegram هو تطبيق مراسلة للجوال وسطح المكتب قائم على السحابة، مع التركيز على الأمان والسرعة. يدعم Telegram بافل دوروف وشقيقه نيكولاي. يدعم Pavel تيليغرام، ماليًا وأيديولوجيًا، أمّا مداخلات Nikolai فتقنية. يتمركز فريق تطوير تيليغرام في دبي، علمًا أن معظم مطوري تيليغرام يأتون في الأصل من سانت بطرسبرغ. يشبه تيليغرام أيضًا واتساب في طريقة عمله من منظور المستخدم، ولكنه أيضًا أزرق وليس أخضر، وهو غير مملوك لشركة فيسبوك، لذلك لا توجد إعلانات ومشاركة بيانات، وما إلى ذلك. 3- ويشات



يسمح التطبيق بمشاركة النص والصوت والمحتوى. يوفر التطبيق أيضًا خيارًا أكثر شمولًا للشركات ذات الخدمات المتخصصة وإدارة الحسابات. لدى ويشات WeChat أكثر من مليار مستخدم نشط، يوميًّا، يتمركز معظمهم في الصين.يسمح التطبيق بمشاركة النص والصوت والمحتوى. يوفر التطبيق أيضًا خيارًا أكثر شمولًا للشركات ذات الخدمات المتخصصة وإدارة الحسابات. يمكن للمستخدمين دمج حسابات ويشات، مع فيسبوك والبريد الإلكتروني، وذلك لرعاية جهات الاتصال بسهولة أكبر. يوفر التطبيق أيضًا مميزات الموقع، مثل Friend Radar وPeople Nearby، وذلك للعثور على الأصدقاء وجهات الاتصال على مقربة. 4- ماسنجر كيك



التطبيق الكندي Kik هو تطبيق مراسلة فورية مجاني متاح على أنظمة تشغيل أندرويد و iOS . يقوم المستخدمون بالتسجيل، باستخدام عناوين بريدهم الإلكتروني. واجهة المستخدم بسيطة، ويمكن للمستخدمين بسهولة مراسلة الأفراد أو المجموعات. التطبيق الكندي Kik هو تطبيق مراسلة فورية مجاني متاح على أنظمة تشغيل أندرويد و iOS . يقوم المستخدمون بالتسجيل، باستخدام عناوين بريدهم الإلكتروني. واجهة المستخدم بسيطة، ويمكن للمستخدمين بسهولة مراسلة الأفراد أو المجموعات.

أحد أهم عوامل الجذب لـ كيك هو عدم الكشف عن هوية المستخدم. المتطلبات الوحيدة للتسجيل، هي: عنوان البريد الإلكتروني والإسم وتاريخ الميلاد. لا يطلب التطبيق من المستخدم رقم هاتف. لا يمكن للشركة الوصول إلى البيانات، والمحتوى أو المحادثات. وقد واجه التطبيق بعض الانتقادات، باعتباره قناة للنشاط غير المشروع. يحظى كيك بشعبية كبيرة بين جيل الألفية والمراهقين، مع أكثر من 240 مليون مستخدم.